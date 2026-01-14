Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembongkaran Tiang Monorel Dilakukan Malam Hari, Pramono: Tak Ada Penutupan Jalan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |11:45 WIB
Pembongkaran Tiang Monorel Dilakukan Malam Hari, Pramono: Tak Ada Penutupan Jalan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan tidak akan ada penutupan jalan selama proses pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pasalnya, pencopotan tiang akan dilakukan pada malam hari.

“Bahwa pengerjaannya akan dilakukan malam hari. Sehingga dengan demikian tidak ada penutupan jalur,” ujar Pramono usai menyaksikan groundbreaking pencopotan tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Pramono mengaku telah menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk menyiapkan skema pembongkaran agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

“Saya sudah minta ke Bina Marga dan Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas agar tidak macet, karena ini jalan utama kita,” terang Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya tidak akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalan selama proyek berlangsung.

“Rekayasa lalu lintasnya adalah pertama, tidak ada penutupan jalan. Karena pekerjaannya dilakukan pada malam hari, dan sesuai rencana nantinya akan ada pemotongan tiang, satu tiang satu malam,” ungkap Syafrin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195321//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-iSk4_large.jpg
109 Tiang Monorel di Rasuna Said Dibongkar, Pramono Tegaskan Biaya Hanya Rp254 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195308//monorel-fR2r_large.jpg
Pembongkaran Tiang Monorel, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195283//tiang_monorel-PcWM_large.jpg
Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Rasuna Said Sedot Anggaran Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195271//tiang_monorel-zvKh_large.jpg
Tiang Monorel di Rasuna Said Dibongkar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194816//pramono_anung-wz7G_large.jpg
Bongkar Tiang Monorail Kuningan, Pramono Undang Sutiyoso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194777//pramono_anung-H4KQ_large.jpg
Pramono Serukan Persatuan Orang Betawi di Depan Pusara MH Thamrin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement