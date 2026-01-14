Pembongkaran Tiang Monorel, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Situasional

JAKARTA – Pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, mulai dilakukan hari ini. Kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) yang bersifat situasional.

Polda Metro Jaya menjelaskan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional, bergantung pada kondisi kemacetan kendaraan di lapangan. Jika arus lalu lintas terpantau padat, pengaturan lalu lintas akan segera diberlakukan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengungkapkan, pembongkaran direncanakan berlangsung pada malam hari dan dilakukan di jalur lambat.

"Situasional saja. Rencana pembongkaran malam hari dan di jalur lambat," kata Komarudin, Rabu (14/1/2026).

Menurut dia, selama arus lalu lintas masih lancar, kepolisian tidak akan melakukan rekayasa khusus. Namun, personel tetap disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan potensi gangguan lalu lintas.