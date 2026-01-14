Tiang Monorel di Rasuna Said Dibongkar Hari Ini

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membongkar tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari ini Rabu (14/1/2026).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan menyaksikan pembongkaran tiang monorel tersebut yang dilaksanakan pagi hari.

Sebelumnya, Pramono menyebut pembongkaran tiang monorel serta penataan kembali kawasannya memakan anggaran Rp100 miliar.

"Biaya keseluruhan untuk memperbaiki Jalan Rasuna Said itu angkanya (Rp) 100 miliar. Saya ingin meluruskan 100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan, dan sebagainya," tuturnya, Minggu (11/1/2026).

Di sisi lain, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di lokasi pembongkaran tiang monorel.