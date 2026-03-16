Polisi Sebut Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Bertindak Tenang

JAKARTA – Polisi masih mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Dari hasil analisis digital, polisi menilai para pelaku terlihat tenang saat menjalankan aksinya.

“Kemudian apakah jaringannya sudah terlatih? Selama beberapa hari kami melakukan analisis digital, kami melihat perjalanan para pelaku ini memang menunjukkan ketenangan,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Ia menerangkan, ketenangan para pelaku terlihat sejak awal perjalanan hingga berpindah dari satu titik ke titik lainnya menjelang kejadian.

“Dalam melakukan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain menjelang kejadian,” ujarnya.

Polisi menuturkan, para pelaku diduga sudah mengikuti Andrie Yunus sebelum aksi penyiraman air keras terjadi.

“Berdasarkan hasil analisis rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta, para terduga pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian. Pergerakan para terduga pelaku terdeteksi melalui beberapa titik kamera pengawas,” ungkap Iman.

Ia menjelaskan, pergerakan para pelaku teridentifikasi mulai dari wilayah Jakarta Selatan hingga menuju tempat kejadian perkara (TKP).

Para pelaku juga sempat melintasi dan mengitari sejumlah ruas jalan di kawasan pusat Jakarta, di antaranya Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Ir H Juanda, kawasan Tugu Tani, hingga Gedung YLBHI di Jakarta Pusat.

“Dari Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya menuju kawasan Tugu Tani. Jadi kalau rekan-rekan mengikuti alurnya, itu mengitari Monas menuju kawasan Tugu Tani,” ujarnya.