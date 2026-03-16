Polisi Lakukan Uji Labfor Wadah Air Keras yang Disiramkan ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Polisi melakukan uji laboratorium forensik (Labfor) terhadap sejumlah barang bukti, salah satunya wadah yang diduga digunakan untuk menampung air keras yang disiramkan pelaku kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

"Saat ini kami sedang melakukan uji laboratorium forensik terhadap petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara berupa helm, dan wadah yang diduga digunakan sebagai tempat cairan kimia tersebut,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, Senin (16/3/2026).

Iman berharap hasil uji labfor tersebut dapat mengungkap sidik jari hingga DNA para pelaku yang menempel pada barang bukti yang diamankan.

“Kami sangat berharap nanti hasil dari uji laboratorium forensik tersebut, mudah-mudahan ditemukan sidik jari pelaku, kemudian juga DNA pelaku yang menempel di helm yang bersangkutan,” ujarnya.

Terduga Pelaku 4 Orang

Sebelumnya, polisi menyampaikan pelaku diduga berjumlah empat orang dengan menggunakan dua sepeda motor.

“Diduga empat orang terduga pelaku menggunakan dua sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini, kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (16/3/2026).