Terekam CCTV! Aktivis KontraS Andrie Yunus Diikuti Pelaku Sebelum Disiram Air Keras

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |15:34 WIB
Terekam CCTV! Aktivis KontraS Andrie Yunus Diikuti Pelaku Sebelum Disiram Air Keras
Aktivis KontraS Andrie Yunus Diikuti Pelaku Sebelum Disiram Air Keras
JAKARTA - Polisi mengungkapkan bahwa empat orang terduga pelaku dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Pelaku sudah mengikuti Andrie Yunus sebelum menyiramkan air keras tersebut.

Demikian disampaikan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers, di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/3/2026).

“Berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta, para terduga pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian. Pergerakan para terduga pelaku terdeteksi melalui beberapa titik kamera pengawas,” katanya.

Iman menerangkan, pergerakan para pelaku teridentifikasi dari wilayah Jakarta Selatan hingga tempat kejadian perkara (TKP).

Dia menyebutkan, para pelaku juga sempat mengitari Jalan Medan Merdeka Raya, Jalan Ir H Juanda, kawasan Tugu Tani, hingga gedung YLBHI yang juga berada di wilayah Jakarta Pusat.

“Dari Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya menuju kawasan Tugu Tani. Jadi kalau rekan-rekan mengikuti alurnya, itu mengitari Monas menuju Jalan, wilayah kawasan Tugu Tani,” ujar dia.

“Kemudian dari Tugu Tani, selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI,” sambung dia.

Dia menambahkan, Andrie Yunus saat itu tengah berada di YLBHI. Setelah dari sana, lanjut dia, pelaku kembali mengikuti korban.

 

Terungkap! Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Berjumlah 4 Orang, Ini Rute Pelariannya
Polri Bentuk Tim Gabungan Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS
Polisi: Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus Panik dan Sebar Foto AI
Komisi III DPR Gelar Rapat Teror Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Desak Polri Tangkap Pelaku
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, LPSK Turun Tangan Beri Perlindungan Melekat
Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus!
