Polri Bentuk Tim Gabungan Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |13:54 WIB
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras/ist
JAKARTA – Polda Metro Jaya bentuk tim gabungan untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Demikian disampaikan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/3/2026).

“Kami saat ini sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara yang terjadi, terdiri dari penyidik Satreskrim Polres Jakarta Pusat, kemudian penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya dan dari Bareskrim Polri,” kata Kombes Pol Iman Imanuddin.

Sementara itu, Iman menegaskan bahwa foto wajah terduga pelaku penyiram air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus yang beredar di jagat maya adalah rekayasa artificial intelligence (AI). “Dapat kami pastikan foto tersebut adalah hoax, karena itu hasil rekayasa AI,” ujar dia.

Dengan beredarnya video dan foto dari wajah terduga pelaku, mereka panik dan berusaha mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar hasil rekayasa AI.

“Sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau rekayasa AI,” ungkapnya.

 

