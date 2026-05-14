Kenaikan Isa Al Masih, Polda Metro Gelar Patroli di Sejumlah Titik

JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan rangkaian ibadah peringatan Kenaikan Isa Al Masih di gereja-gereja wilayah hukumnya berjalan aman, dan lancar selama momen libur panjang 14-17 Mei 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, ratusan tempat ibadah mendapat pengamanan dari personel Polda Metro Jaya dan polres jajaran.

“Polda Metro Jaya memastikan kegiatan peribadatan Kenaikan Yesus Kristus hari ini berjalan aman dan lancar. Polres jajaran melaksanakan pengamanan di sekitar 860 tempat ibadah di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Kombes Budi, Kamis (14/5/2026).

Selain pengamanan di gereja, polisi juga melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik keramaian, termasuk lokasi wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi ramai selama libur panjang.

Budi mengatakan, pihaknya juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, kepadatan lalu lintas, kriminalitas, hingga penyebaran hoaks dan isu provokatif di media sosial.

“Seluruh personel diminta mengedepankan langkah humanis serta meningkatkan patroli dan pengawasan untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.