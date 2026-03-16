Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa 7 Saksi Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |16:18 WIB
Aktivis KontraS Andrie Yunus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung menyebutkan, pihaknya telah memeriksa tujuh orang saksi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS, Andrie Yunus.

"Dari hasil surat perintah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi yang tentu dilakukan secara intensif," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) melalui surat pengantar visum et repertum terhadap korban berinisial AY, ditemukan sejumlah luka bakar pada tubuh korban.

Perlukaan tersebut antara lain luka bakar pada bagian wajah sebelah kanan hingga dada. Selain itu, korban juga mengalami luka bakar pada tangan kanan serta tangan kiri.

"Selanjutnya penyidik telah melakukan wawancara terhadap saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, dan berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) sebanyak empat orang. Mereka di antaranya pemilik CCTV, warga yang menolong korban dan sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku, serta pihak yang mengenal korban," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207236//kapolda_metro_jaya_irjen_asep-zy4X_large.JPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207230//viral-tlXm_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207218//viral-VrbY_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207215//viral-Z62I_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207212//viral-ewrp_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207194//dpr_ri-skOK_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement