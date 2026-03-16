Polisi Periksa 7 Saksi Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung menyebutkan, pihaknya telah memeriksa tujuh orang saksi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS, Andrie Yunus.

"Dari hasil surat perintah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi yang tentu dilakukan secara intensif," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) melalui surat pengantar visum et repertum terhadap korban berinisial AY, ditemukan sejumlah luka bakar pada tubuh korban.

Perlukaan tersebut antara lain luka bakar pada bagian wajah sebelah kanan hingga dada. Selain itu, korban juga mengalami luka bakar pada tangan kanan serta tangan kiri.

"Selanjutnya penyidik telah melakukan wawancara terhadap saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, dan berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) sebanyak empat orang. Mereka di antaranya pemilik CCTV, warga yang menolong korban dan sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku, serta pihak yang mengenal korban," tuturnya.