Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terdakwa Sebut Tidak Tahu Efek Cairan yang Disiram ke Andrie Yunus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |14:10 WIB
Terdakwa Sebut Tidak Tahu Efek Cairan yang Disiram ke Andrie Yunus
Sidang kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa II dalam kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yakni Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, mengaku tidak memiliki tujuan tertentu atas aksi penyiraman cairan pembersih karat tersebut.

"Apa yang diinginkan Terdakwa II dari hasil siraman itu kepada Andrie Yunus?" tanya oditur militer dalam persidangan, Rabu (13/5/2026).

“Tidak ada,” jawab Terdakwa II.

Dalam persidangan, Terdakwa II menjelaskan dirinya menyarankan Terdakwa I, Sersan Dua Edi Sudarko, untuk melakukan penyiraman karena dianggap lebih cepat dan praktis dibanding pemukulan.

“Supaya lebih cepat dan praktis,” ujar Terdakwa II saat menjawab pertanyaan oditur terkait alasan menyarankan penyiraman.

Ia juga mengaku tidak mengetahui efek cairan tersebut apabila terkena tubuh seseorang.

“Tidak tahu. Sama sekali tidak,” katanya.

Terdakwa II menerangkan, cairan yang digunakan merupakan campuran air aki dan cairan pembersih karat yang diperoleh dari bengkel BAIS TNI. Menurutnya, air aki diambil dari bengkel, sedangkan cairan pembersih karat ditemukan di lemari yang tidak terkunci.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218196//terdakwa_penyiram_andrie_yunus_tunjukkan_bekas_cairan-lIsH_large.JPG
Momen Terdakwa Penyiram Andrie Yunus Tunjukkan Bekas Cairan Pembersih Karat di Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218192//tni-7tbJ_large.jpg
Ide Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Berasal dari Anggota Pasukan Elite Lettu Budhi Hariyanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218180//terdakwa_penyiran_aktivis_kontras-vLUJ_large.JPG
Terdakwa I Sebut Andrie Yunus Arogan dan Over Acting di Insiden Fairmont
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218170//4_terdakwa_kasus_penyiraman_air_keras_aktivis_kontras-XyId_large.JPG
Pengadilan Militer Periksa 4 Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217965//perwira_oditur_militer_di_rscm-tRoS_large.jpg
Andrie Yunus Tolak Dijenguk Empat Perwira Oditur Militer di RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217794//perwakilan_taud_daniel_winarta-JoM4_large.jpg
Andrie Yunus Diancam jika Tak Hadir Sidang, TAUD: Pertama Kali Ada Hakim Ancam Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement