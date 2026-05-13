Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terdakwa I Sebut Andrie Yunus Arogan dan Over Acting di Insiden Fairmont

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |12:31 WIB
Terdakwa I Sebut Andrie Yunus Arogan dan Over Acting di Insiden Fairmont
Terdakwa penyiraman air keras ke aktivis KontraS (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Terdakwa I, Sersan Dua Edi Sudarko, membeberkan alasan dirinya melakukan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dalam sidang di Pengadilan Militer Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ia menilai Andrie bersikap arogan dan “over acting”.

“Kenapa saudara fokus mengikuti Andrie Yunus di media sosial?” tanya oditur militer dalam persidangan, Rabu (13/5/2026).

“Siap, karena over acting,” jawab Terdakwa I.

“Apa yang dimaksud over acting itu?” tanya oditur.

“Siap, pada video viral di Hotel Fairmont, saat ada rapat tertutup pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Di situ saya menilai Andrie Yunus bersikap arogan dan over acting karena menginterupsi ruang rapat, padahal rapat tersebut tertutup,” ujar Terdakwa I.

Terdakwa I mengaku baru bergabung dengan BAIS TNI pada 12 November 2025, sebelumnya bertugas di Surabaya. Ia juga menyebut tidak mengenal langsung Andrie Yunus dan hanya mengetahuinya melalui media sosial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218170//4_terdakwa_kasus_penyiraman_air_keras_aktivis_kontras-XyId_large.JPG
PN Militer Periksa 4 Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217965//perwira_oditur_militer_di_rscm-tRoS_large.jpg
Andrie Yunus Tolak Dijenguk Empat Perwira Oditur Militer di RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217794//perwakilan_taud_daniel_winarta-JoM4_large.jpg
Andrie Yunus Diancam jika Tak Hadir Sidang, TAUD: Pertama Kali Ada Hakim Ancam Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217778//perwakilan_taud-O0CS_large.jpg
Andrie Yunus Kirim Surat Tolak Hadiri Sidang Penyiraman Air Keras, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217743//taud-lAez_large.jpg
TAUD Serahkan Surat Penolakan Andrie Yunus Hadir di Sidang Pengadilan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217269//andrie_yunus-Qpj3_large.jpg
Bareskrim Limpahkan Laporan Kasus Penyiraman Andrie Yunus ke Polda Metro, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement