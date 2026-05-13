Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terdakwa Kasus Penyiraman Andrie Yunus: Kami Siap Minta Maaf Secara Langsung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |16:04 WIB
Terdakwa Kasus Penyiraman Andrie Yunus: Kami Siap Minta Maaf Secara Langsung
Terdakwa Kasus Penyiraman Andrie Yunus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para terdakwa dalam kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, mengaku siap meminta maaf secara langsung apabila diberi kesempatan bertemu dengan korban.

Pernyataan itu disampaikan para terdakwa saat menjawab pertanyaan majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta dalam persidangan, Rabu (13/5/2026).

“Jika diberi kesempatan datang atau mendatangi korban, apakah para terdakwa mau meminta maaf secara langsung kepada korban?” tanya hakim dalam persidangan.

Para terdakwa kemudian menyatakan kesediaannya untuk meminta maaf kepada Andrie Yunus.

“Siap. Saya akan meminta maaf secara langsung,” ujar Terdakwa I, Sersan Dua Edi Sudarko.

“Siap, akan minta maaf,” kata Terdakwa II, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi.

“Siap, minta maaf,” tutur Terdakwa III, Kapten Nandala Dwi Prasetyo.

“Siap, mau,” ucap Terdakwa IV, Letnan Satu Sami Lakka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218221//tni-HSxb_large.jpg
Perwira BAIS Kapten Dwi Prasetyo Ikut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus karena Jiwa Korsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218209//sidang_kasus_dugaan_penyiraman_terhadap_aktivis_kontras-w4gS_large.JPG
Terdakwa Sebut Tidak Tahu Efek Cairan yang Disiram ke Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218196//terdakwa_penyiram_andrie_yunus_tunjukkan_bekas_cairan-lIsH_large.JPG
Momen Terdakwa Penyiram Andrie Yunus Tunjukkan Bekas Cairan Pembersih Karat di Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218192//tni-7tbJ_large.jpg
Ide Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Berasal dari Anggota Pasukan Elite Lettu Budhi Hariyanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218180//terdakwa_penyiran_aktivis_kontras-vLUJ_large.JPG
Terdakwa I Sebut Andrie Yunus Arogan dan Over Acting di Insiden Fairmont
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218170//4_terdakwa_kasus_penyiraman_air_keras_aktivis_kontras-XyId_large.JPG
Pengadilan Militer Periksa 4 Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement