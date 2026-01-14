Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Rasuna Said Sedot Anggaran Ratusan Juta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |08:44 WIB
JAKARTA - Tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan akhirnya dibongkar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembongkaran dilaksanakan mulai hari ini, Rabu (14/1/2026).

1. Bongkar Tiang Monorel

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut anggaran untuk membongkar tiang-tiang monorel tersebut menyedot biaya ratusan juta. 

"Jadi yang pertama anggaran untuk membongkar aja Rp254 juta," ujar Pramono kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Pramono menjelaskan, anggaran Rp100 miliar dialokasikan untuk penataan kawasan secara menyeluruh selama satu tahun penuh. Seperti penataan jalan, pengelolaan taman di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.

"Yang Rp100 miliar itu adalah anggaran untuk mengatur pedestrian, jalan, taman selama satu tahun penuh. Sehingga dengan demikian itu untuk kebutuhan pengaturan, penataan jalan Rasuna Said sampai dengan satu tahun penuh," ucapnya.

Pembongkaran ini dikerjakan Pemprov DKI Jakarta lantaran PT Adhi Karya selaku penanggung jawab proyek tak kunjung membongkar monorel. Padahal Pemprov telah menyurati Adhi Karya untuk melakukan pembongkaran.

"Udah kita surati dari dulu-dulu dan udah, pokoknya besok kita bongkar lah," pungkas Pramono.

 

