Lebaran di Jakarta: MRT hingga TransJakarta Gratis, Diskon Belanja hingga 70%

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |00:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggratiskan seluruh transportasi publik yang dikelola pemerintah, selama dua hari pada momentum Idulfitri 2026.

Transportasi yang digratiskan tersebut meliputi MRT Jakarta, LRT Jakarta, TransJakarta, TransJabodetabek, JakLingko, hingga Mikrotrans.

“Saya sudah memutuskan, untuk menyambut Idulfitri ini selama dua hari semua transportasi yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta digratiskan,” kata Pramono Anung di Gedung Olahraga Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (16/3/2026).

Meski digratiskan, pengguna tetap diwajibkan melakukan tap menggunakan kartu uang elektronik (e-money) dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari mekanisme pencatatan perjalanan dalam sistem transportasi publik.

Selain transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan akses gratis ke sejumlah destinasi wisata bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memberikan ruang rekreasi yang terjangkau bagi masyarakat.

“Bahkan bagi ibu-ibu yang anaknya memegang KJP, masuk Ancol Dreamland, masuk Taman Margasatwa Ragunan, masuk Monumen Nasional, kami gratiskan,” ujarnya.

 

Cuaca Jakarta Panas Menyengat, Ini Respons Pramono
Perang Makin Berkobar! Pramono Akan Terapkan WFH untuk Hemat BBM
Taman Bendera Pusaka Buka 24 Jam, Pramono: Bukan Tempat Untuk Tidur!
Pramono Bersama Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka
Tarif Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta Akan Naik Jadi Rp10 Ribu, Pramono Beri Penjelasan Alasannya
Angkut 30.774 Orang untuk Mudik Gratis, Pemprov DKI Siapkan 709 Bus
