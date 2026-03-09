Dasco dan Mensesneg Temui Habib Rizieq di Petamburan, Ada Apa?

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melakukan pertemuan dengan Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS).

Kabar adanya pertemuan tersebut dibenarkan pengacara HRS, Aziz Yanuar. Dia menyebut pertemuan berlangsung di kediaman HRS di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Maret 2026 kemarin.

"Iya, kemarin (Sabtu) siang," kata Aziz saat dikonfirmasi.

Ia mengungkap tidak ada agenda khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, ini merupakan silaturahmi biasa antara utusan dari tim umaro untuk berdiskusi sekaligus tukar pendapat dengan ulama.

Pihaknya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahannya untuk terus membangun silaturahmi dengan ulama.

"Yang baik dan benar kita dukung, yang kurang baik kita koreksi dan ingatkan. Tujuannya baik dan dengan cara yang baik serta di waktu yang baik," ujarnya.

