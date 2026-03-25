Pabrik Kaos Kaki di Bekasi Terbakar saat Tidak Beroperasi

BEKASI – Kebakaran melanda pabrik kaos kaki di Jalan Apit, Medan Satria, Kota Bekasi, Rabu (25/3/2026). Peristiwa terjadi saat pabrik sedang tidak beroperasi di tengah libur Lebaran.

Kebakaran tersebut menghanguskan dua lantai bangunan pabrik. Asap hitam tebal tampak membumbung tinggi saat proses pemadaman berlangsung.

“Pabrik ini memang belum beroperasi karena masih masa libur,” ujar Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi, Namar Naris, Rabu (25/3/2026).

Namar menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan sumber api. Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang.

“Kami belum bisa menyampaikan penyebabnya karena masih dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan terkait pemicu kebakaran di pabrik ini,” jelasnya.