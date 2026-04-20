Kebakaran Gedung Kemendagri Berasal dari Gudang Barang Bekas

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |19:59 WIB
Kebakaran Gedung Kemendagri Berasal dari Gudang Barang Bekas
JAKARTA – Kebakaran yang terjadi di Gedung D, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (20/4/2026), disebut berawal dari gudang penyimpanan barang bekas di belakang Gedung D.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan, gedung yang terdampak kebakaran adalah Gedung D Ditjen Bina Pemerintahan Desa, bukan gedung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Memang iya terjadi kebakaran di salah satu kompleks perkantoran Kemendagri di Pasar Minggu. Yang terbakar itu adalah Gedung D, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bukan gedungnya Dukcapil,” ujarnya.

Ia menjelaskan, api pertama kali terlihat sekitar pukul 13.30 WIB dari area gudang di belakang gedung tersebut. 

“Sebenarnya di belakang Gedung D itu ada gudang, gudang tempat penyimpan barang-barang bekas. Api itu kelihatan awalnya dari sana,” katanya.

Api kemudian membesar dan merembet ke Gedung D hingga lantai satu dan dua. Di lantai satu terdapat koperasi dan klinik kesehatan, sedangkan lantai dua merupakan ruang kerja pegawai.

 

Ruang Server Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Terbakar, Dua Karyawan Jadi Korban
