Mencekam! Kesaksian Warga Detik-Detik Kebakaran Rumah di Grogol Tewaskan 5 Orang Sekeluarga

JAKARTA - Sebanyak lima orang tewas saat rumah di Jalan Rambutan 6 RT 05 RW 04, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terbakar pada Jumat 17 April 2026 dini hari.

Desi, salah satu tetangga korban, membagikan kesaksian mencekam saat api mulai melahap bangunan tersebut. Ia mengatakan, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 02.00 WIB ini bermula saat warga sedang terlelap.

Desi mengaku terbangun karena mendengar suara gemuruh yang ia kira merupakan aktivitas biasa di depan rumahnya.

"Semalam saya kan tidur. Nah, suaranya itu kayak suara air yang mau disemprotkan ke jalan gitu kan. Itu kan suaranya lumayan gede tuh," kata Desi di lokasi kejadian, Jumat (17/4/2026).

Karena penasaran, ia kemudian mengecek situasi melalui jendela. Namun, alangkah terkejutnya ia saat mendapati bahwa suara tersebut bukanlah air, melainkan kobaran api yang sudah membesar dan membakar seisi rumah tetangganya yang berada tepat di depan rumahnya.

"Pas saya cek ke jendela, ternyata itu bukan air. Apinya udah gede. Terus saya lari-lari, teriak-teriak, warga pada keluar semua," ucap dia.

Karena panik dan takut api akan merembet ke rumahnya, ia segera membawa anak-anaknya keluar dan berteriak membangunkan warga lainnya.