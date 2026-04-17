Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Grogol Petamburan, 5 Orang Tewas!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |08:42 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

“Objek rumah tinggal. Lima orang korban meninggal,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Kebakaran itu terjadi di Jalan Tanjung Duren Raya RT 05 RW 04, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (17/4/2026). Kebakaran dilaporkan ke petugas pukul 02.18 WIB.

Dalam keterangan yang disampaikan, sebanyak 10 unit mobil damkar dengan 50 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Operasi pemadaman dimulai pukul 02.23 WIB.

"Dugaan penyebab sementara, diduga adanya fenomena listrik," ujar dia.

Dia menambahkan, operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai pukul 04.53 WIB.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement