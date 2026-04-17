Kebakaran Rumah di Grogol Petamburan, 5 Orang Tewas!

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

“Objek rumah tinggal. Lima orang korban meninggal,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Kebakaran itu terjadi di Jalan Tanjung Duren Raya RT 05 RW 04, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (17/4/2026). Kebakaran dilaporkan ke petugas pukul 02.18 WIB.

Dalam keterangan yang disampaikan, sebanyak 10 unit mobil damkar dengan 50 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Operasi pemadaman dimulai pukul 02.23 WIB.

"Dugaan penyebab sementara, diduga adanya fenomena listrik," ujar dia.

Dia menambahkan, operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai pukul 04.53 WIB.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.