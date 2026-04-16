Kebakaran Asrama Polri Ciledug, 20 Rumah Dilalap Api dan 40 KK Terdampak

TANGERANG - Sebanyak 20 rumah dilaporkan terdampak imbas kebakaran di Asrama Polri di Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten, pada Kamis (16/4/2026) sore.

“Jumlah rumah yang terbakar 20. Info sementara 40 KK terdampak,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S. Rahman.

Andia menyebut saat ini api di lokasi kejadian sudah berhasil dipadamkan petugas dan kini dalam proses pendinginan. Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan sejumlah lokasi pengungsian bagi warga yang terdampak.

“Sedang disiapkan tenda peleton dari Polres. Evakuasi juga bisa di Masjid Asrama dan Gedung Pertemuan Asrama,” ujarnya.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di Asrama Polri di Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Tangerang Selatan, pada Kamis sore. Sebanyak 15 unit dan 52 personel dikerahkan ke lokasi.

Dari video yang diterima, asap berwarna hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Petugas terlihat menyisir area untuk memadamkan api.

(Arief Setyadi )

