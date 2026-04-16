Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Asrama Polri Ciledug, 20 Rumah Dilalap Api dan 40 KK Terdampak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |20:42 WIB
Kebakaran Asrama Polri Ciledug (Foto: Ist)
A
A
A

TANGERANG - Sebanyak 20 rumah dilaporkan terdampak imbas kebakaran di Asrama Polri di Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten, pada Kamis (16/4/2026) sore.

“Jumlah rumah yang terbakar 20. Info sementara 40 KK terdampak,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S. Rahman.

Andia menyebut saat ini api di lokasi kejadian sudah berhasil dipadamkan petugas dan kini dalam proses pendinginan. Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan sejumlah lokasi pengungsian bagi warga yang terdampak.

“Sedang disiapkan tenda peleton dari Polres. Evakuasi juga bisa di Masjid Asrama dan Gedung Pertemuan Asrama,” ujarnya.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di Asrama Polri di Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Tangerang Selatan, pada Kamis sore. Sebanyak 15 unit dan 52 personel dikerahkan ke lokasi.

Dari video yang diterima, asap berwarna hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Petugas terlihat menyisir area untuk memadamkan api.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement