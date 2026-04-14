Tragis! Kebakaran Kos di Kemayoran, 1 Orang Tewas

JAKARTA – Kebakaran terjadi di rumah kos di Jalan Sumur Batu Raya No. 3A, RT 04/02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026) pagi.

Peristiwa tersebut dilaporkan warga ke pos pemadam kebakaran pada pukul 06.23 WIB. Petugas dari pos terdekat langsung dikerahkan dan tiba di lokasi pukul 06.27 WIB.

Api diketahui membakar satu kamar di lantai 4 bangunan kos. Operasi pemadaman dimulai pukul 06.29 WIB, dan api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 06.40 WIB. Proses pendinginan berlangsung hingga pukul 06.49 WIB.

“Situasi kebakaran telah dinyatakan selesai, status hijau,” demikian dikutip dari Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Operasi penanganan kebakaran dinyatakan selesai pada pukul 07.11 WIB, dengan pengerahan sebanyak 7 unit mobil pemadam dan 36 personel.

Satu orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang.

(Arief Setyadi )

