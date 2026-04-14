HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Kebakaran Kos di Kemayoran, 1 Orang Tewas

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |09:25 WIB
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Kebakaran terjadi di rumah kos di Jalan Sumur Batu Raya No. 3A, RT 04/02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026) pagi.

Peristiwa tersebut dilaporkan warga ke pos pemadam kebakaran pada pukul 06.23 WIB. Petugas dari pos terdekat langsung dikerahkan dan tiba di lokasi pukul 06.27 WIB.

Api diketahui membakar satu kamar di lantai 4 bangunan kos. Operasi pemadaman dimulai pukul 06.29 WIB, dan api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 06.40 WIB. Proses pendinginan berlangsung hingga pukul 06.49 WIB.

“Situasi kebakaran telah dinyatakan selesai, status hijau,” demikian dikutip dari Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Operasi penanganan kebakaran dinyatakan selesai pada pukul 07.11 WIB, dengan pengerahan sebanyak 7 unit mobil pemadam dan 36 personel.

Satu orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
