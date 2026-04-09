Korban Tewas Akibat Kebakaran SPBE Cimuning Berjumlah 4 Orang

JAKARTA - Empat orang tewas akibat insiden kebakaran Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Jalan Cinyosog, Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat. Adapun tambah satu korban jiwa terbaru dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (9/4/2026).

"Ya betul total yang meninggal dunia ada empat orang saat ini. Satu korban meninggal dunia tadi pagi, sekira pukul 04.30 WIB," ucap kata Maka saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe menyampaikan bahwa korban jiwa akibat insiden itu hingga Rabu (8/4) berjumlah tiga orang. Korban ketiga kata dia merupakan seorang pelajar.

Sedangkan dua korban yang telah dinyatakan meninggal dunia merupakan pegawai dari SPBE tersebut. Sebelumnya, kedua korban ini sempat dilarikan ke rumah sakit Primaya Bekasi Timur.

Selain menimbulkan korban jiwa, kebakaran hebat di SPBE Cimuning juga berdampak luas bagi warga sekitar.