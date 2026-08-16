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Peringatan HUT ke-81 RI, Polisi Siapkan Kantong Parkir dan Rekayasa Lalu Lintas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |17:50 WIB
Peringatan HUT ke-81 RI, Polisi Siapkan Kantong Parkir dan Rekayasa Lalu Lintas
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa sejumlah kantong parkir telah disiapkan untuk mendukung kelancaran peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menghindari kepadatan di pusat kegiatan seperti kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Sudirman–Thamrin.

Unggahan di akun resmi TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro) menyebutkan bahwa kantong parkir disediakan di beberapa titik strategis, yakni kawasan Monas dan sekitarnya, Kemayoran dan Ancol, serta GBK Aldiron. Para pengguna kendaraan pribadi yang hendak menghadiri rangkaian acara atau melintas di pusat kota disarankan memanfaatkan lokasi parkir tersebut dan melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi umum guna mengurangi beban lalu lintas di area inti kegiatan.

Sejak pagi hari, volume kendaraan diperkirakan meningkat signifikan seiring dimulainya rangkaian acara kenegaraan. Kepadatan lalu lintas berpotensi terjadi di sejumlah titik, seperti Bundaran HI hingga Dukuh Atas.

Selain menyediakan kantong parkir, kepolisian juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Masyarakat diminta untuk mengatur waktu perjalanan, menggunakan rute alternatif, serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga keamanan selama perayaan hari kemerdekaan berlangsung.

(Rahman Asmardika)

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