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Catat! Ini Panduan Rute dan Titik Terbaik untuk Nonton Parade Karnaval HUT ke-81 RI

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |16:01 WIB
Catat! Ini Panduan Rute dan Titik Terbaik untuk Nonton Parade Karnaval HUT ke-81 RI
Kembang api perayaan HUT RI.
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JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan rute resmi karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 besok. Karnaval ini akan menampilkan puluhan kendaraan hias dari kementerian dan lembaga (K/L) dengan desain kreatif yang mencerminkan identitas serta program prioritas masing-masing instansi.

Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif, Dessy Ruhati menjelaskan bahwa karnaval akan melintasi sejumlah titik ikonik di pusat Ibu Kota sehingga dapat disaksikan langsung oleh masyarakat.

“Rute karnaval dimulai dari Monas, Bundaran HI, dan berakhir di Taman Dukuh Atas Skatepark,” kata Dessy Ruhati dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Rute tersebut dipilih agar masyarakat dapat menikmati parade kendaraan hias di sepanjang jalan protokol Jakarta yang selama ini menjadi pusat berbagai perayaan nasional.

Kehadiran karnaval diharapkan menjadi salah satu atraksi utama dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menghadirkan hiburan yang edukatif bagi masyarakat.

Salah satu daya tarik utama karnaval tahun ini adalah parade kendaraan hias yang berasal dari puluhan kementerian dan lembaga.

Setiap kendaraan dirancang dengan konsep berbeda, menampilkan karakter, tugas, fungsi, hingga berbagai program unggulan yang tengah dijalankan pemerintah.

“Kendaraan hias dari puluhan kementerian dan lembaga akan hadir dengan beragam desain yang merepresentasikan tugas, fungsi, identitas, dan program prioritas masing-masing K/L,” ujarnya.

 

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