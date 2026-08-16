Cadillac Habibie hingga Mercedes Soeharto Dipamerkan di Istana Jelang HUT Ke-81 RI

JAKARTA - Sejumlah mobil kepresidenan klasik dipamerkan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kendaraan-kendaraan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan sekaligus menghadirkan kembali jejak sejarah kepemimpinan Indonesia.

Tiga mobil klasik menjadi perhatian, yakni dua unit Cadillac Fleetwood Brougham keluaran 1980 dan satu unit Mercedes-Benz S280 tahun 1980.

Salah satu Cadillac Fleetwood Brougham tercatat pernah digunakan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie. Mobil asal Amerika Serikat tersebut tidak hanya menjadi kendaraan kepresidenan, tetapi juga pernah digunakan untuk menjemput tamu negara yang berkunjung ke Indonesia.

Cadillac tersebut juga digunakan dalam prosesi penyerahan surat kepercayaan (credential), dari para duta besar negara sahabat kepada Presiden RI.