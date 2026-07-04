Tolong Truk Mogok, Polisi Tewas Tertabrak di Tol Joglo

JAKARTA - Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Rieki Indra Brata Manggala, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya anggota PJR Aipda Endang Karyana saat tengah menolong kendaraan mogok di Ruas Tol Joglo arah Pondok Pinang.

"Peristiwanya terjadi pada Jumat, 3 Juli 2026 kemarin sekira pukul 10.50 WIB," ujarnya, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, peristiwa itu berawal saat Aipda Endang Karyana hendak memberikan bantuan kepada pengemudi truk ringan (light truck) bernomor polisi AD 8974 WW yang mengalami gangguan di tengah perjalanan.

Saat proses evakuasi berlangsung, dari arah Tangerang datang kendaraan Isuzu Wing Box bernomor polisi B 9663 TXW yang menabrak ban belakang truk ringan tersebut. Benturan itu mengakibatkan truk terdorong ke arah kiri dan menabrak Aipda Endang Karyana hingga mengalami luka berat, khususnya pada bagian kaki kanan.

"Alm. Aipda Endang Karyana selanjutnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk mendapat tindakan medis dan pada pukul 15.11 WIB Alm Endang Karyana oleh Tim Medis RS Polri Kramat Jati dinyatakan meninggal dunia," tuturnya.

Ia menambahkan, hingga kini polisi masih mendalami penyebab kendaraan Isuzu Wing Box tersebut dapat menabrak kendaraan yang sedang mogok.

(Arief Setyadi )

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