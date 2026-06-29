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Polisi Amankan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Bekasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |13:38 WIB
Polisi Amankan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Bekasi
Polisi Amankan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Bekasi
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JAKARTA - Polisi telah mengamankan sopir truk yang kecelakaan menabrak mobil dan motor di Bekasi, Jawa Barat.  Diketahui, video kecelakaan tersebut viral di media sosial.

"Sudah diamankan," kata Kanit Laka Lantas Polsek Rawalumbu Iptu Asep Triana saat dihubungi, Senin (29/6/2026). 

Sementara itu, Asep menjelaskan bahwa, proses evakuasi kecelakaan tersebut juga sudah dilakukan. "Sudah selesai jam 09.00 WIB," ujar Asep. 

Kecelakaan itu sendiri menyebabkan satu orang meninggal dunia. Sementara lima lainnya mengalami luka-luka. 

Polisi menyatakan, kecelakaan maut tersebut diakibatkan lantaran truk mengalami rem blong hingga menabrak sejumlah motor.

(Fahmi Firdaus )

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