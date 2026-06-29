Truk Tabrak 5 Motor di Bekasi Timur: 1 Tewas, 5 Orang Luka-luka

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit truk dan sejumlah pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, pada Senin (29/6/2026) pagi. Insiden ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka.

"Betul, info awal sementara ada 1 korban meninggal dunia dan 5 lainnya luka-luka," kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Gefri Agitia, saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

Gefri menyebutkan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 08.30 WIB. Berdasarkan dugaan sementara, kecelakaan dipicu oleh truk yang mengalami rem blong. Meski begitu, pihak kepolisian masih mengumpulkan informasi lebih lanjut di lapangan.

"Dugaan sementara, terkait kendaraannya tidak siap beroperasi (rem blong)," ujar dia.

Secara terpisah, Kanit Laka Lantas Polsek Rawalumbu, Iptu Asep Triana, menambahkan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan satu unit truk boks dan lima sepeda motor.

"Kendaraan yang terlibat satu mobil boks dan lima roda dua," jelas Asep.

Sementara itu, berdasarkan rekaman video di lokasi kejadian, tampak sejumlah kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah. Beberapa korban juga terlihat terkapar sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas dan warga sekitar.

(Rahman Asmardika)

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