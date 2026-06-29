Truk Tabrak Motor Tewaskan 1 Orang di Bekasi, Polisi: Diduga Rem Blong

Truk menambrak motor di Bekasi menewaskan satu orang, meluka lima lainnya.

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk dan lima sepeda motor di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, menewaskan satu orang dan menyebabkan lima lainnya luka-luka. Dugaan sementara, truk tersebut mengalami rem blong sehingga hilang kendali dan menghantam kendaraan di depannya.

"Dugaan sementara terkait kendaraannya tidak siap beroperasi (rem blong)," kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Gefri Agitia, saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

Gefri menyebutkan bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada pukul 08.30 WIB. Berdasarkan data awal, insiden tersebut memakan enam korban dengan rincian satu orang meninggal dunia dan lima lainnya luka-luka.

"Info awal sementara ada 1 korban meninggal dunia dan 5 lainnya luka. Ini sedang kami kumpulkan informasi terkait laka ini dari petugas di lapangan," ujar Gefri.

Secara terpisah, Kanit Laka Lantas Polsek Rawalumbu, Iptu Asep Triana, menambahkan bahwa armada truk yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut merupakan sebuah mobil boks.

"Kendaraan yang terlibat satu mobil boks dan lima roda dua," jelas Asep.

Sementara itu, berdasarkan rekaman video di lokasi kejadian, tampak sejumlah sepeda motor yang terlibat ringsek dan rusak parah. Beberapa korban juga terlihat sempat terkapar di aspal jalan sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas dibantu warga sekitar.

(Rahman Asmardika)

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