Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pengendara Motor Tewas Usai Tabrak Truk Tronton Parkir

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |05:00 WIB
Pengendara Motor Tewas Usai Tabrak Truk Tronton Parkir
Pengendara Motor Tewas Usai Tabrak Truk Tronton Parkir
A
A
A

YOGYAKARTA Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur utama Wates–Jogja, tepatnya di Dusun Klebakan, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, DIY. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang berhenti di tepi jalan.

Korban diketahui berinisial SB (19), warga Wates, Kabupaten Kulonprogo. Dia tewas di lokasi akibat luka parah yang dideritanya.

Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Sarjoko, mengatakan pengendara motor meninggal dunia akibat benturan keras.

"Pengendara motor meninggal di lokasi kejadian," kata Iptu Sarjoko dikutip, Minggu (28/6/2026).

Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi AB 4305 OS dan truk B 9282 KYW. Peristiwa bermula saat SB mengendarai Honda Scoopy dari arah utara menuju selatan.

Saat tiba di lokasi kejadian, motor yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di bahu jalan sebelah kiri. Truk tersebut dikemudikan N (35), warga Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

Dia juga menjelaskan pengemudi truk telah menyalakan lampu hazard sebagai tanda kendaraan sedang berhenti. "Pengemudi truk juga sudah menyalakan lampu hazard (darurat)," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/338/3226490//kecelakaan-kW9h_large.jpg
Halte Tebet Eco Park Rusak Ditabrak Truk, Layanan Transjakarta Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/338/3226468//halte_tebet_eco_park_ditabrak_truk-74JE_large.jpeg
Halte Tebet Eco Park Porak-Poranda Ditabrak Truk, Sopir Tancap Gas Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/338/3226262//kecelakaan-CND6_large.jpg
Truk Trailer Terbalik di Flyover Tomang, Muatan Besi Berjatuhan ke Jalur Arteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/338/3226232//viral-Uqua_large.jpg
Truk Tabrakan di Jembatan BKT, Lalin dari Bekasi ke Pulo Gadung Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/340/3225945//viral-wkTR_large.jpg
7 Tewas Akibat Tabrakan Bus Rombongan Wisata Religi, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/338/3225954//kecelakaan-rc2L_large.jpg
Tabrak Pemotor, Mobil BMW Listrik Hancur Diamuk Massa di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement