Pengendara Motor Tewas Usai Tabrak Truk Tronton Parkir

YOGYAKARTA – Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur utama Wates–Jogja, tepatnya di Dusun Klebakan, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, DIY. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang berhenti di tepi jalan.

Korban diketahui berinisial SB (19), warga Wates, Kabupaten Kulonprogo. Dia tewas di lokasi akibat luka parah yang dideritanya.

Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Sarjoko, mengatakan pengendara motor meninggal dunia akibat benturan keras.

"Pengendara motor meninggal di lokasi kejadian," kata Iptu Sarjoko dikutip, Minggu (28/6/2026).

Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi AB 4305 OS dan truk B 9282 KYW. Peristiwa bermula saat SB mengendarai Honda Scoopy dari arah utara menuju selatan.

Saat tiba di lokasi kejadian, motor yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di bahu jalan sebelah kiri. Truk tersebut dikemudikan N (35), warga Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

Dia juga menjelaskan pengemudi truk telah menyalakan lampu hazard sebagai tanda kendaraan sedang berhenti. "Pengemudi truk juga sudah menyalakan lampu hazard (darurat)," katanya.