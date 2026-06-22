Sopir TransJakarta Tabrak Separator di MT Haryono Dilarikan ke RS, Pelipis Matanya Robek

JAKARTA - Sopir bus TransJakarta, Danang Prasetya A (34), terluka dan dilarikan ke rumah sakit usai kendaraan yang diawakinya menabrak separator Busway di Jalan MT Haryono, Cikoko, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi kurang hati-hati dan kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan.

"Diduga karena kurang hati-hati dan konsentrasi sehingga kendaraan menabrak separator busway di sisi kiri jalan," kata Ojo.

Bus yang terlibat dalam kecelakaan tersebut bernomor polisi B 7190 TGD. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, sebelum kejadian bus melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Letjen MT Haryono.

Setibanya di lokasi kejadian, tepatnya di depan Menara Hijau, Cikoko, kendaraan diduga keluar kendali (out of control) hingga menabrak separator Busway di sisi kiri jalan.