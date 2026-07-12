Pemkab Bogor Turunkan Alat Berat Tangani Sampah di Kali Baru, Ajak Warga Jaga Kebersihan Sungai

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bergerak cepat turunkan alat berat menangani tumpukan sampah yang menyumbat aliran Kali Baru di kawasan Jalan Raya Bogor–Jakarta, Cibinong, Jumat (10/7/2026) atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto. Penanganan diawali dengan kegiatan korve serta menindaklanjuti aduan masyarakat, sehingga persoalan kebersihan lingkungan ditangani secara cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor bersama jajaran perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain membersihkan aliran sungai, Pemkab Bogor juga melakukan penataan kawasan melalui pengecatan kanstin, trotoar, pembersihan sampah di sepanjang koridor Jalan Raya Bogor–Jakarta, hingga perbaikan sejumlah titik trotoar yang belum tersambung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor mengatakan, seluruh kegiatan merupakan implementasi arahan Bupati Bogor agar seluruh perangkat daerah bergerak bersama memberikan pelayanan terbaik sekaligus menciptakan kawasan perkotaan yang bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat.

"Sejak pagi kami melakukan beautifikasi berupa pengecatan kanstin, pengecatan trotoar, serta pembersihan sampah di sepanjang Jalan Raya Bogor. Semua hal yang membuat koridor Jalan Raya Bogor kurang estetik, kami tata agar menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman," ujarnya.

Saat melakukan peninjauan di lapangan, tim menemukan adanya sumbatan pada aliran Kali Baru akibat tumpukan sampah dalam jumlah besar. Berdasarkan hasil identifikasi, volume sampah diperkirakan mencapai sekitar 50 hingga 60 truk, sehingga proses pengangkutannya diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga hari ke depan.