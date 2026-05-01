Prabowo Presiden Ketiga di Dunia yang Rayakan May Day Bersama Buruh

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |13:39 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat, (1/5/2026).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Ely Rosita Silaban mengatakan bahwa Prabowo merupakan Presiden ketiga di dunia yang merayakan May Day bersama buruh.

 “Ini bapak adalah Presiden ketiga di seluruh dunia, pertama Venezuela, kedua Bolivia ketiga Indonesia yang mau merayakan hari buruh dengan buruh,” kata Ely di depan Presiden Prabowo.

 Mendengar pernyataan tersebut, Prabowo yang duduk di atas panggung langsung mengepalkan tangan ke atas, kemudian disambut tepuk tangan riuh ribuan buruh yang memadati kawasan Monas.

Ely juga menyampaikan terimakasih kepada Prabowo yang sudah dua kali sebagai Presiden hadir langsung dalam peringatan hari buruh.

Dia pun menegaskan bahwa hal ini menunjukan perhatian pemerintah terhadap buruh. “Artinya Bapak melihat buruh ini sebagai kaum yang perlu diperjuangkan dan Bapak mencintai kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo tiba di Kawasan Monas untuk menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional menggunakan kendaraan Maung Garuda berwarna putih.

Prabowo tampak mengenakan pakaian safari berwarna coklat muda dengan warna senada lengkap dengan topi. Dia tampak menuju kawasan Monas sembari menyapa para buruh.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215803/prabowo-o6Gi_large.jpg
Momen Prabowo Lepas dan Lempar Baju Safari Miliknya untuk Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215798/prabowo-Ccaf_large.jpg
Hari Buruh, Prabowo Akan Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215795/prabowo-vh1w_large.jpg
Prabowo: Saya Tidak Rela Pejabat Kerja Sama dengan Pengusaha Serakah dan Brengsek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215784/prabowo-eTqM_large.jpg
Prabowo Naik Maung Hadiri May Day di Monas, Disambut Ribuan Massa Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215576/presiden_prabowo_subianto-J0f7_large.jpg
Presiden Prabowo Bakal Sampaikan Taklimat saat Apel Dansat TNI 2026 di Unhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215551/prabowo-aSfk_large.jpg
Prabowo: Banyak Negara Lain Belajar Program MBG ke Indonesia
