Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Divonis 6 Bulan Penjara, Laras Faizati Langsung Dibebaskan dengan Pengawasan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |14:30 WIB
Divonis 6 Bulan Penjara, Laras Faizati Langsung Dibebaskan dengan Pengawasan
Laras Faizati langsung bebas usai divonis 6 bulan penjara (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati Khairunnisa, divonis enam bulan penjara karena terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (15/1/2026).

Hakim menilai perbuatan Laras terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat (1) KUHP.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laras Faizati Khairunnisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan," kata I Ketut Darpawan.

Namun, hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Laras dijatuhi pidana pengawasan selama satu tahun dengan syarat tidak kembali melakukan tindak pidana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184056/demo_buruh-zJOq_large.jpg
Demo di Balai Kota DKI, Buruh Desak Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181944/ojol-weup_large.jpg
Aliansi Ojol Aksi Damai 711 Konvoi dari Lapangan Banteng Jakpus, Begini Tuntutannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181693/polri-KPf5_large.jpg
Ribuan Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Buruh di DPR RI Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173397/penjara-ntj6_large.jpg
Pelaku Pembakaran Kantor Polisi di Kediri Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172180/demonstrasi-NDKc_large.jpg
Kabareskrim: Penegakan Hukum Dilakukan ke Pelaku Kerusuhan, Bukan Pedemo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172162/sidang_gugatan_demonstrasi_rusuh-m50i_large.jpg
Sidang Perdana Gugatan Demontrasi Berujung Rusuh, Tergugat Tidak Hadir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement