Tegang Gara-Gara Video Viral, Presiden Korsel Beri Jawaban Menohok pada Israel

SEOUL – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Sabtu (11/4/2026) melontarkan kritik keras terhadap Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Kecaman Presiden Lee ini meningkatkan perselisihan setelah pejabat Israel menuduhnya menyebarkan informasi yang salah terkait video viral.

Diwartakan Daily Sabah, Lee membuat marah Kementerian Luar Negeri Israel minggu ini dengan komentarnya tentang video media sosial yang diklaim menunjukkan tentara Israel menyiksa dan mendorong seorang anak Palestina dari atap.

"Saya perlu menyelidiki apakah ini benar, dan jika demikian, tindakan apa yang telah diambil," kata Lee pada Jumat (10/4/2026) di X.

Video tersebut tampaknya menunjukkan sudut pandang berbeda dari insiden yang direkam oleh AFPTV di Tepi Barat dua tahun lalu, ketika wartawan melihat seorang tentara Israel menggunakan kakinya untuk mendorong tubuh seorang pria dewasa yang tampaknya sudah meninggal dari atap.

Pada 2024, Gedung Putih menyebut rekaman itu "sangat mengganggu" dan mengatakan telah meminta penjelasan dari Israel di tengah meningkatnya serangan di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu bahwa insiden tersebut telah "diselidiki dan ditangani".