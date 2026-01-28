Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minta Konflik Tukang Es di Kemayoran Tak Berlarut, Kadispenad: Ini Salah Paham

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |06:43 WIB
Minta Konflik Tukang Es di Kemayoran Tak Berlarut, Kadispenad: Ini Salah Paham
Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan, insiden pengamanan penjual es kue jadul di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang sempat viral di media sosial, merupakan kesalahpahaman. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Menurutnya, peristiwa yang melibatkan Babinsa Serda Heri Purnomo itu terjadi akibat miskomunikasi antara aparat keamanan dan warga.

"Diharapkan tidak ada tuntutan atau konflik berkepanjangan yang timbul setelah pertemuan tersebut," kata Donny, Rabu (28/1/2026).

Donny menjelaskan, pihaknya telah melakukan verifikasi langsung di lokasi kejadian serta mendatangi kediaman penjual es kue jadul yang diketahui bernama Sudrajat, di Bojonggede.

"Berdasarkan verifikasi di lokasi kejadian, peristiwa tersebut merupakan kesalahpahaman antara aparat keamanan, dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dengan warga," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
TNI Kadispenad Viral
