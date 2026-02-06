Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT KPK di PN Depok, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Jadi Tersangka Korupsi Lahan!

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |23:33 WIB
OTT KPK di PN Depok, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Jadi Tersangka Korupsi Lahan!
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (5/2/2026) malam. 

Selain dua pejabat pengadilan itu, KPK juga mengamankan lima orang lainnya, yakni Yohansyah Maruanaya selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD, serta ADN dan GUN yang merupakan pegawai PT KD.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan lima orang di antaranya sebagai tersangka.

“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang tersangka, yaitu EKA, BBG, YOH, TRI, dan BER,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers, Jumat (6/2/2026) malam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hakim Kena OTT KPK OTT KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200105//rini_soemarno-vF5M_large.jpg
KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Terkait Kasus Jual Beli Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200092//kpk-Is26_large.jpg
KPK OTT Hakim di Depok Terkait Dugaan Suap Sengketa Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200093//mensesneg_prasetyo_hadi-g1V9_large.jpg
Istana Prihatin Hakim di Depok Kena OTT Padahal Sudah Naik Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200086//ott_kpk_di_depok-PWIa_large.jpg
KPK Tangkap 7 Orang dalam OTT Depok, Termasuk Ketua dan Wakil PN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200055//korupsi_kemnaker-EwWe_large.jpg
KPK Rajin OTT, Noel: Bikin Konten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200051//korupsi-yO7X_large.jpg
Jadi Tersangka, Eks Direktur Bea Cukai Rizal Miliki Kekayaan Rp19,7 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement