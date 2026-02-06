KPK Tangkap 7 Orang dalam OTT Depok, Termasuk Ketua dan Wakil PN

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Depok, Jawa Barat, pada Kamis 5 Februari 2026 malam.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, dalam operasi senyap tersebut menangkap total tujuh orang. Satu diantaranya merupakan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta.

"Tiga orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri," kata Budi kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga mengonfirmasi pihak yang ditangkap ialah Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.