HOME NEWS NASIONAL

Istana Prihatin Hakim di Depok Kena OTT Padahal Sudah Naik Gaji

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |18:33 WIB
Istana Prihatin Hakim di Depok Kena OTT Padahal Sudah Naik Gaji
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi prihatin dengan kasus hakim di Depok, Jawa Barat yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT).

Padahal, Presiden Prabowo Subianto sudah menaikkan gaji hakim yang bertujuan agar cukup dan tidak korupsi. Prasetyo pun mengakui, kenaikan gaji juga tidak otomatis menghilangkan praktik korupsi.

“Ya kan tidak kemudian secara otomatis sebuah upaya itu akan mampu menghilangkan secara menyeluruh praktik-praktik yang tidak baik di peradilan kita,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

“Tapi, bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal  yang kurang baik,” tambahnya.

 

