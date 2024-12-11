Hary Tanoe Ingin Partai Perindo Tiru Fighting Spirit Donald Trump

JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan fighting spirit Presiden Amerika terpilih Donald Trump perlu ditiru. Sebab, menurutnya, Donald Trump memiliki semangat juang yang tinggi.

Hal itu disampaikan HT saat menghadiri pelantikan jajaran DPP partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

“Pak Donald Trump kita tahu dulu, itu sebetulnya perlu ditiru. Dia menghadapi gugatan, gugatan pidana juga, perdata juga. Kita semua tahu itu, tapi militansi dia tidak berubah, fighting spirit-nya dia jalani,” kata HT dalam sambutannya.

Menurutnya, Donald Trump menjadi satu-satunya orang yang menghadapi hukum masih bisa menjadi Presiden.

“Satu-satunya presiden yang jadi presiden (lagi), keluar, terus balik lagi jadi presiden dalam situasi hukum yang dihadapi bersama,” ujar dia.

Hary Tanoe menegaskan semangat juang seperti itu harus ditiru. Dia ingin, seluruh kader Perindo memiliki pemikiran untuk bisa meraih kesuksesan ke depannya.

“Saya ingin mengharis bawahi, supaya apa? Supaya kita semuanya semangat juangnya timbul. Sekarang jangan sampai pernah berpikir, oh kita masih jauh, tidak. Kalau kita strateginya benar, tim worknya jalan, tidak saling jegal, semua saling mengisi, saya yakin 4,5 tahun itu waktu yang cukup untuk membangun sesuatu yang solid,” tuturnya.



(Angkasa Yudhistira)