Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Ingin Partai Perindo Tiru Fighting Spirit Donald Trump

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |19:49 WIB
Hary Tanoe Ingin Partai Perindo Tiru <i>Fighting Spirit</i> Donald Trump
Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan fighting spirit  Presiden Amerika terpilih Donald Trump perlu ditiru. Sebab, menurutnya, Donald Trump memiliki semangat juang yang tinggi.

Hal itu disampaikan HT saat menghadiri pelantikan jajaran DPP partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

“Pak Donald Trump kita tahu dulu, itu sebetulnya perlu ditiru. Dia menghadapi gugatan, gugatan pidana juga, perdata juga. Kita semua tahu itu, tapi militansi dia tidak berubah, fighting spirit-nya dia jalani,” kata HT dalam sambutannya.

Menurutnya, Donald Trump menjadi satu-satunya orang yang menghadapi hukum masih bisa menjadi Presiden.

“Satu-satunya presiden yang jadi presiden (lagi), keluar, terus balik lagi jadi presiden dalam situasi hukum yang dihadapi bersama,” ujar dia.

Hary Tanoe menegaskan semangat juang seperti itu harus ditiru. Dia ingin, seluruh kader Perindo memiliki pemikiran untuk bisa meraih kesuksesan ke depannya.

“Saya ingin mengharis bawahi, supaya apa? Supaya kita semuanya semangat juangnya timbul. Sekarang jangan sampai pernah berpikir, oh kita masih jauh, tidak. Kalau kita strateginya benar, tim worknya jalan, tidak saling jegal, semua saling mengisi, saya yakin 4,5 tahun itu waktu yang cukup untuk membangun sesuatu yang solid,” tuturnya. 
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190365//ilustrasi-ShPI_large.jpg
Trump Perintahkan Blokade Tanker Minyak Keluar dan Masuk Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190352//ilustrasi-49mB_large.jpeg
AS Klasifikasikan Fentanil Sebagai Senjata Pemusnah Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345//presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement