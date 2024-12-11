Hadiri Pelantikan Pengurus DPP Perindo 2024-2029, HT Ingatkan Soal Komitmen

JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo mengingatkan seluruh kader Perindo untuk tidak kendor dalam hal komitmen. Ia yakin, nantinya Partai Perindo akan semakin besar, bahkan banyak anggotanya yang akan menjadi anggota dewan.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pelantikan jajaran DPP Perindo 2024-2029, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

“Saya betul-betul mohon. Sekali kita sudah berkomitmen, jangan kendor. Chance Partai Perindo untuk menjadi partai yang besar, dengan kader-kadernya nanti banyak di dewan dan juga di eksekutif, Itu saya yakin bisa diwujudkan. Percayalah,” ucap HT dalam sambutannya.

HT mengaku yakin, momentum naik akan didapatkan oleh Partai Perindo kedepannya.

“Tahun ini kita startnya disini, tahun depan tambah lagi satu, kayak umur begitu. Tahun depannya lagi tambah satu, tahun depannya lagi tambah satu, dan seterusnya. Tapi hidup itu bisa kita lama datar tidak naik, tapi sekejap kita bisa naik. Dan saya yakin momentum itu pasti akan naik,” ujar dia.

Dia juga meminta seluruh kader Partai Perindo untuk meniru Presiden Amerika terpilih Donald Trump yang memiliki semangat juang yang tinggi.

“Pak Donald Trump kita tahu dulu, itu sebetulnya perlu ditiru. Dia menghadapi gugatan, gugatan pidana juga, perdata juga. Kita semua tahu itu, tapi militansi dia tidak berubah, fighting spiritnya dia jalani,” ungkapnya.