Angela Minta Pengurus Pusat Baru Turun ke Daerah Agar Partai Perindo Relevan di Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo meminta pengurus pusat yang baru dilantik Periode 2024-2029 agar juga turun ke tengah masyarakat. Hal itu dilakukan agar jajarannya bisa melihat kondisi masyarakat langsung di lapangan.

"Bahwa seluruh pengurus saya imbauan di Pusat ini untuk turun ke daerah-daerah juga, untuk melihat betul-betul kenyataan di lapangan sehingga partai Perindo bisa terus relevan bagi masyarakat Indonesia," kata Angela di kantor DPP Partai Perindo, Rabu (11/12/2024).

Adapun setelah melantik pengurus baru di tingkat pusat, langkah selanjutnya akan memperkuat struktur di daerah-daerah.

"Ya kedepannya tentunya kita akan mengevaluasi juga yang ditingkatkan daerah kita akan Perkuat struktur di daerah-daerah selama periode tahun depan," sambungnya.