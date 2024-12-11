Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

17 Kader Perindo Menang Pilkada 2024, Michael Sianipar: Momentum Membangun Daerah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |19:14 WIB
17 Kader Perindo Menang Pilkada 2024, Michael Sianipar: Momentum Membangun Daerah
17 Kader Perindo Menang di Pilkada 2024 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Seabanyak 17 Kader Partai Perindo yang berkontestasi di Pilkada serentak 2024 suaranya unggul ketimbang pasangan calon (paslon) lain. Momentum itu tentunya akan dimanfaatkan kader partai untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat melalui kinerjanya di daerah.

"Seperti tadi disampaikan Mbak Ketum, ini adalah momentum bagi kami untuk membangun, berkarya, dan menunjukkan kinerja dari partai perindo di daerah-daerah," kata Bendahara Umum (Bendum) Partai Perindo Michael Victor Sianipar kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Selain itu, dia juga menjabarkan ratusan kader partai Perindo kini telah duduk di kursi DPRD hasil dari pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Banyaknya kader partai yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif akan disinergikan demi kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan mensinergikan kerja-kerja eksekutif dan juga legislatif di daerah dan kita pastikan keberadaan partai perindo di suatu daerah akan mentransformasi kesejahteraan masyarakat di situ," sambungnya.

"Kita sekali lagi punya 381 anggota DPRD se-Indonesia dan 17 setidaknya yang kita ketahui hasilnya sampai hari ini kepala daerah dari partai Perindo , kader partai perindo yang akan dilantik menjadi kepala daerah," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Michael menjabarkan beberapa kader yang menang di Pilkada serentak 2024, di antaranya Ketua DPW Perindo Sumut Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, Lalu Fery Sahputra Simatupang yang menang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"kita punya ketua DPW sumut yang baru saja terpilih sebagai Bupati Tapanuli Utara, ada juga di labuhan batu selatan, kemudian di bengkulu, di Rote, jadi ada banyak sekali dari Indonesia timur sampai Indonesia Barat," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement