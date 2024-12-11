17 Kader Perindo Menang Pilkada 2024, Michael Sianipar: Momentum Membangun Daerah

JAKARTA - Seabanyak 17 Kader Partai Perindo yang berkontestasi di Pilkada serentak 2024 suaranya unggul ketimbang pasangan calon (paslon) lain. Momentum itu tentunya akan dimanfaatkan kader partai untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat melalui kinerjanya di daerah.

"Seperti tadi disampaikan Mbak Ketum, ini adalah momentum bagi kami untuk membangun, berkarya, dan menunjukkan kinerja dari partai perindo di daerah-daerah," kata Bendahara Umum (Bendum) Partai Perindo Michael Victor Sianipar kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Selain itu, dia juga menjabarkan ratusan kader partai Perindo kini telah duduk di kursi DPRD hasil dari pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Banyaknya kader partai yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif akan disinergikan demi kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan mensinergikan kerja-kerja eksekutif dan juga legislatif di daerah dan kita pastikan keberadaan partai perindo di suatu daerah akan mentransformasi kesejahteraan masyarakat di situ," sambungnya.

"Kita sekali lagi punya 381 anggota DPRD se-Indonesia dan 17 setidaknya yang kita ketahui hasilnya sampai hari ini kepala daerah dari partai Perindo , kader partai perindo yang akan dilantik menjadi kepala daerah," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Michael menjabarkan beberapa kader yang menang di Pilkada serentak 2024, di antaranya Ketua DPW Perindo Sumut Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, Lalu Fery Sahputra Simatupang yang menang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"kita punya ketua DPW sumut yang baru saja terpilih sebagai Bupati Tapanuli Utara, ada juga di labuhan batu selatan, kemudian di bengkulu, di Rote, jadi ada banyak sekali dari Indonesia timur sampai Indonesia Barat," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)