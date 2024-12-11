Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Lantik Pengurus Pusat Periode 2024-2029, Berikut Nama-namanya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:19 WIB
Partai Perindo Lantik Pengurus Pusat Periode 2024-2029, Berikut Nama-namanya
Pelantikan pengurus Partai Perindo (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Partai Perindo melantik jajaran pengurus pusat periode 2024-2029 di Auditorium kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2024). Pelantikan itu bedasarkan surat keputusan nomor 1981-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2024.

Dalan pidatonya Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari mengatakan bahwasanya surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota yang dilantik untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat.

"Apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal," kata Andi dalam pidatonya.

Dalam acara itu, dihadiri Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketua Umum Perindo, Angela Tanoesoedibjo dan jajaran lain. Acara pun dimulai dengan pembacaan doa , lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan mars Perindo. 

Berikut daftar pengurus DPP partai perindo periode 2024-2029:

- Sekretaris Jenderal

1. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan (Manajer Kantor DPP): Andi Barlianto Asapa, S.H.

2. Dan seterusnya 

3. Wakil Sekjen Bidang Protokoler: Rifo Darma Saputra, S.H., M.M.

- Bendahara Umum

1. Wakil Bendahara Umum Bidang Akuntansi dan Aset: Stien Maria Schouten

-Wakil ketua umum I

1. Ketua Bidang Organisasi: Agus Kristianto Djajusman

2. Dan seterusnya 

3. Ketua Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator Partai: Gardian Muhammad

 

