Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Kursi Parlemen, Perindo Janji Perjuangkan Lingkungan di Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |16:12 WIB
Dapat Kursi Parlemen, Perindo Janji Perjuangkan Lingkungan di Jakarta
Wakil Ketua DPD Perindo Jakarta Selatan, M.Zaky Barrun (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo berjanji bakal memperjuangkan lingkungan yang ada di kawasan DKI Jakarta. Salah satu hal yang diperjuangkan ialah bagaimana memberdayakan sungai yang ada.

"Alhamdulillah Perindo ini selama bertahun-tahun yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat kita juga sekarang fokus kepada lingkungan DKI Jakarta," kata Wakil Ketua DPD Perindo Jakarta Selatan, M.Zaky Barrun, Minggu (8/12/2024).

Semangat memperjuangkan lingkungan ini tak terlepas dari banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Perindo, kata dia, akan terlibat misalnya dalam kegiatan penanaman pohon.

"Supaya kita menanam pohon ini tidak banjir, menahan erosi dan lainnya," tutur dia.

Zaky juga menjelaskan, semangat ini juga akan terus disemangati lewat aspirasi masyarakat. Apalagi, Perindo hingga saat ini juga sudah mempunyai satu kursi di DPRD Jakarta.

"Karena selama ini masyarakat, aktivis lingkungan itu tidak ada yang pernah tersampaikan ke parlemen. Jadi pemerintah DKI ini hanya sampai ke tingkat relawan saja," ujarnya.

"Bagaimanapun Jakarta ini yang paling sentral bagaimana menanggulangi banjir. Makanya, kita akan tetap berkomitmen bersama (aktivits lingkungan) sampai bagaimana penanggulangan banjir ini selesai," ucap Zaky.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272/perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188253/tama_s-B8Q9_large.jpg
Tama Satrya Langkun Didaulat Jadi Ketua Ikatan Alumni FH Jayabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577/perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563/perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661/perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651/perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement