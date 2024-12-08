Dapat Kursi Parlemen, Perindo Janji Perjuangkan Lingkungan di Jakarta

JAKARTA - Partai Perindo berjanji bakal memperjuangkan lingkungan yang ada di kawasan DKI Jakarta. Salah satu hal yang diperjuangkan ialah bagaimana memberdayakan sungai yang ada.

"Alhamdulillah Perindo ini selama bertahun-tahun yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat kita juga sekarang fokus kepada lingkungan DKI Jakarta," kata Wakil Ketua DPD Perindo Jakarta Selatan, M.Zaky Barrun, Minggu (8/12/2024).

Semangat memperjuangkan lingkungan ini tak terlepas dari banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Perindo, kata dia, akan terlibat misalnya dalam kegiatan penanaman pohon.

"Supaya kita menanam pohon ini tidak banjir, menahan erosi dan lainnya," tutur dia.

Zaky juga menjelaskan, semangat ini juga akan terus disemangati lewat aspirasi masyarakat. Apalagi, Perindo hingga saat ini juga sudah mempunyai satu kursi di DPRD Jakarta.

"Karena selama ini masyarakat, aktivis lingkungan itu tidak ada yang pernah tersampaikan ke parlemen. Jadi pemerintah DKI ini hanya sampai ke tingkat relawan saja," ujarnya.

"Bagaimanapun Jakarta ini yang paling sentral bagaimana menanggulangi banjir. Makanya, kita akan tetap berkomitmen bersama (aktivits lingkungan) sampai bagaimana penanggulangan banjir ini selesai," ucap Zaky.



(Arief Setyadi )