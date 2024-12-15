HUT Ke-10 Partai Perindo, Ketum Angela Ungkap 3 Program Fenomenal

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Angela Tanoesoedibjo mengungkap tiga program fenomenal dari partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu.

Hal tersebut diungkap Angela dalam puncak perayaan HUT ke-10 Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

Awalnya Angela mengatakan bahwa di usia kesepuluh, Partai Perindo konsisten hadir di tengah masyarakat Indonesia, dan berjuang untuk kesejahteraan serta persatuan.

"Banyak sekali program yang sudah diluncurkan, selama sepuluh tahun ini, tapi kalau boleh saya katakan ada 3 program yang fenomenal, pertama adalah gerobak Perindo, siapa yang ga kenal gerobak Perindo?," kata Angela di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

Gerobak Perindo, kata Angela, sangat melekat di masyarakat, dan menjadi salah satu program yang membantu kalangan menengah ke bawah dalam menjalani usahanya.

"Jadi ternyata Gerobak Perindo itu telah melekat sekali di tengah masyarakat Indonesia. Yang merupakan perjuangan Partai Perindo untuk memperjuangkan UMKM," katanya.

Program kedua, kata Angela, adalah Ambulance Ambulance Perindo yang hingga saat ini masih terus bergerak membantu masyarakat.

"Terakhir, Ambulance Perindo meluncur ke NTT, Pak Gubernur, untuk membantu para masyarakat yang terdampak gunung meletus di Lewotobi. Ke depannya Pak Gubernur, ya tentunya Ambulance ini bisa terus kami berkolaborasi, dan tidak hanya di NTT, tapi di seluruh Indonesia," ucapnya.