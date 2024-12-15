Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Angela Ungkap Partai Perindo Bagian dari Pemenang Pilkada 17 Provinsi dan 145 Kabupaten/Kota

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |00:32 WIB
Angela Ungkap Partai Perindo Bagian dari Pemenang Pilkada 17 Provinsi dan 145 Kabupaten/Kota
Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa partainya adalah bagian dari pemenang Pilkada di 17 provinsi dan 145 Kabupaten/Kota.

Hal itu diungkap Angela dalam puncak perayaan HUT ke-10 Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

"Hari ini kami sampaikan di sini bahwa pilkada kali ini sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah berjalan, Partai Perindo telah menjadi bagian dari pemenang 17 provinsi dan juga 145 kabupaten dan kota," kata Angela di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024) malam.

Angela mengatakan, beberapa daerah yang dimenangkan partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu di antaranya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Teluk Bintuni. 

"Tadi sudah kami sebutkan, tapi ingin mengundang kembali beberapa kepala daerah terpilih yang juga didukung dan diusung Partai Perindo. Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur NTT terpilih. Bapak Yohanis Manibuy, Bupati Teluk Bintuni terpilih," katanya.

Di sisi lain, Angela mengungkap, dan mengapresiasi sebanyak 381 kader Partai Perindo, yang berhasil lolos ke legislatif.

"Pada malam hari ini, saya juga ingin mengapresiasi seluruh kader-kader Partai Perindo yang sudah bekerja keras di pemilu tahun ini," katanya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
