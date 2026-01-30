Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Farhat Abbas Nilai Isu Ijazah Jokowi Bermuatan Politik dan Motif Ekonomi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |02:10 WIB
Farhat Abbas Nilai Isu Ijazah Jokowi Bermuatan Politik dan Motif Ekonomi
Farhat Abbas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Praktisi hukum, Farhat Abbas menilai, isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sarat muatan politis dan digulirkan karena adanya motif ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Farhat dalam program Interupsi bertajuk “Pecah Kongsi, Eggi–Damai Lapor Polisi” yang disiarkan iNews TV, Kamis (29/1/2026).

Farhat mencontohkan penyelesaian secara restorative justice, dalam gugatan perdata terkait ijazah Jokowi yang diajukan eks Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo, terhadap Bambang Suryadi Bitor dan Hermanto.

"Pada perkara gugatan perdata Profesor Paiman, itu kita sudah damai. Bahkan mereka meminta maaf dan menyatakan bahwa tuduhan ijazah dicetak di Pasar Pramuka itu tidak benar," ujar Farhat.

Ia menambahkan, Roy Suryo sempat tidak hadir dalam forum mediasi gugatan tersebut. Padahal, menurut Farhat, forum itu seharusnya menjadi kesempatan untuk melihat langsung ijazah Jokowi.

“Kalau waktu itu mereka hadir di sidang, tamat permainan ini. Ini kan menyangkut politik. Ada agenda politik di sini,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198408//kuasa_hukum_roy_suryo_cs_ahmad_khozinudin-fYjM_large.jpg
Pengacara Roy Suryo Nilai SP3 Eggi Sudjana Sarat Kepentingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198322//roy_suryo-BUTi_large.jpg
Roy Suryo Cs Berencana Laporkan Balik Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198311//roy_suryo-OtnN_large.jpg
Usai Wajib Lapor, Roy Suryo Tuding Eggi Sudjana Lakukan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197847//akademisi_rocky_gerung-XjkZ_large.jpg
Rampung Diperiksa, Rocky Gerung: Penelitian Dokter Tifa Tak Langgar Prosedur Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197762//rocky_gerung-e98T_large.jpg
Hari Ini, Rocky Gerung Diperiksa Polisi Sebagai Saksi Meringankan Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197592//khozinudin-bj1r_large.jpg
Damai Hari Lubis Laporkan Khozinudin Pengacara Roy Suryo Cs ke Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement