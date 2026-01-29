Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengacara Roy Suryo Nilai SP3 Eggi Sudjana Sarat Kepentingan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |22:36 WIB
Pengacara Roy Suryo Nilai SP3 Eggi Sudjana Sarat Kepentingan
Kuasa hukum Roy Suryo cs Ahmad Khozinudin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menyebut penghentian penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan aparat penegak hukum tidak lagi berada di bawah kendali norma dan aturan hukum.

“Sisi lain, kita bisa melihat hari ini ternyata otoritas hukum tidak lagi berada di bawah kendali norma dan aturan,” ujar Ahmad Khozinudin dalam program Interupsi bertema Pecah Kongsi Eggi–Damai Lapor Polisi yang disiarkan Official iNews, Kamis (29/1/2026).

Awalnya, Ahmad Khozinudin mengatakan, laporan yang dilakukan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo serta dirinya, merupakan bagian dari strategi pecah belah dan adu domba di internal kubu Joko Widodo yang telah, sedang, dan terus terjadi.

Menurutnya, tidak mungkin peristiwa pertemuan di Solo antara Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Joko Widodo terjadi tanpa adanya rangkaian peristiwa sebelumnya, termasuk kunjungan relawan Jokowi ke kediaman Eggi Sudjana.

“Mengapa saya katakan demikian, karena kita tahu tidak mungkin terjadi peristiwa di Solo sebelum adanya kunjungan relawan Joko Widodo ke kediaman Eggi Sudjana yang kemudian ditindaklanjuti,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198322//roy_suryo-BUTi_large.jpg
Roy Suryo Cs Berencana Laporkan Balik Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198311//roy_suryo-OtnN_large.jpg
Usai Wajib Lapor, Roy Suryo Tuding Eggi Sudjana Lakukan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198238//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-p9jr_large.jpg
Polisi Segera Periksa Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin Usai Dilaporkan Eggi Sudjana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197887//roy_suryo-j2QG_large.jpg
Dilaporkan Eggi Sudjana, Roy Suryo: Saya Ketawa Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197847//akademisi_rocky_gerung-XjkZ_large.jpg
Rampung Diperiksa, Rocky Gerung: Penelitian Dokter Tifa Tak Langgar Prosedur Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197762//rocky_gerung-e98T_large.jpg
Hari Ini, Rocky Gerung Diperiksa Polisi Sebagai Saksi Meringankan Roy Suryo Cs
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement