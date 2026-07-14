AS Serang Abadan dan Mahshahr di Iran Barat, Wilayah Perbatasan Jadi Sasaran

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran. Kali ini, serangan menyasar dua kota strategis di Provinsi Khuzestan, yakni Abadan dan Mahshahr, yang berada di dekat perbatasan Iran dengan Irak dan Kuwait.

Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya eskalasi pertempuran di kawasan. Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan, Valiollah Hayati, membenarkan bahwa kedua kota tersebut menjadi target serangan.

"Kota Abadan, yang menjadi lokasi kilang minyak tertua di Timur Tengah, serta kota pelabuhan Mahshahr, diserang," kata Valiollah Hayati seperti disampaikan melalui kantor berita resmi Iran, IRNA, dilansir dari Aljazeera, Selasa (14/7/2026).

Berdasarkan laporan kantor berita Fars, serangan di Kota Mahshahr terjadi sekitar pukul 13.30 waktu setempat atau sekitar pukul 10.00 GMT. Sementara itu, Kota Abadan dilaporkan diserang sekitar pukul 13.25 waktu setempat.

Abadan merupakan salah satu kota paling strategis di Iran karena menjadi lokasi kilang minyak tertua di Timur Tengah. Sementara Mahshahr dikenal sebagai kota pelabuhan penting yang menjadi jalur utama aktivitas ekspor dan distribusi energi Iran.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun tingkat kerusakan akibat serangan tersebut. Otoritas Iran masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut terkait dampak serangan di kedua wilayah tersebut.



(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.